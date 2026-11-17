НАТО начало реализацию многонационального космического проекта Starlift, призванного обеспечить услуги по запуску военных спутников. Об этом сообщает Breaking Defense.

Участники и финансирование

Бельгия, Канада, Финляндия, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Турция, Великобритания и Южная Корея согласились финансировать программу через Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). По данным НАТО, договоренность была достигнута в конце октября на полях встречи национальных директоров по вооружениям Альянса.

Starlift впервые представили в 2024 году. Франция, Венгрия, Люксембург и США, которые первоначально участвовали в этой космической инициативе, не были упомянуты в текущем объявлении. НАТО не объяснило причину их отсутствия, а также не раскрыло стоимость программы и размеры финансовых взносов партнеров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Доступ к коммерческим запускам

Инициатива должна помочь участникам сотрудничать с коммерческими операторами запусков и космодромами, чтобы сделать доступ к космосу более устойчивым, оперативным и экономически эффективным. Программа также предусматривает сервис для бронирования мест на коммерческих ракетах для запусков с космодромов на территории государств НАТО и Южной Кореи.

Другие составляющие Starlift включают площадку для разработки и испытания оперативных космических операций, в том числе срочных запусков спутников. Участники также планируют экспериментировать с логистикой запусков, чтобы ее усовершенствовать.

Читай нас в