НАТО и ЕС будут поддерживать Румынию на фоне атак в Черном море — Romania Insider
НАТО и Европейский союз заявили о готовности и дальше поддерживать Румынию на фоне усиления атак беспилотников на коммерческие суда в Черном море. Об этом, по данным Romania Insider, 17 ноября сообщили министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску и министр обороны Штефан-Раду Опря.
Атаки на суда
Издание пишет, что в течение последних нескольких недель в Черном море участились удары дронами по торговым судам. Министры озвучили эту информацию в заявлениях после встреч с союзниками.
Заявления должностных лиц касались ситуации с безопасностью вокруг судоходства в Черном море и дальнейшей поддержки Румынии ее партнерами.
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Позиция НАТО
Как отмечает издание, генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность развитием ситуации в Черном море. В материале также говорится, что Альянс пообещал предоставить больше возможностей.
Romania Insider опубликовал эту информацию 18 ноября.