НАТО и Европейский союз заявили о готовности и дальше поддерживать Румынию на фоне усиления атак беспилотников на коммерческие суда в Черном море. Об этом, по данным Romania Insider, 17 ноября сообщили министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску и министр обороны Штефан-Раду Опря.

Атаки на суда

Издание пишет, что в течение последних нескольких недель в Черном море участились удары дронами по торговым судам. Министры озвучили эту информацию в заявлениях после встреч с союзниками.

Заявления должностных лиц касались ситуации с безопасностью вокруг судоходства в Черном море и дальнейшей поддержки Румынии ее партнерами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция НАТО

Как отмечает издание, генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность развитием ситуации в Черном море. В материале также говорится, что Альянс пообещал предоставить больше возможностей.

Romania Insider опубликовал эту информацию 18 ноября.

Читай нас в