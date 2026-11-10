Национальный банк Польши заявил, что рассмотрение вопроса о привлечении председателя НБП Адама Глапиньского к конституционной ответственности перед Государственным трибуналом не должно состояться. В позиции банка подчеркнули конституционный принцип независимости центрального банка, а также сослались на практику Конституционного трибунала и первичное право Европейского Союза, сообщает RMF24.

Претензии к работе комиссии

Заявление НБП касается отчета парламентской Комиссии конституционной ответственности. В октябре комиссия приняла отчет по предварительному заявлению о привлечении Глапиньского к ответственности и направила заключение о привлечении его к конституционной ответственности.

Банк заявил, что комиссия по существу не рассмотрела аргументы НБП, которые учреждение представляло с 2024 года. В центробанке утверждают, что доказательное производство было направлено на подтверждение заранее определенных тезисов.

По версии НБП, рассмотрение завершили без передачи банком исходных материалов и без эффективного допроса ключевых свидетелей — директоров учреждения — с учетом сведений, составляющих тайну. НБП также заявил, что выводы комиссии основывались на одностороннем и выборочном толковании собранных материалов и показаниях нескольких лиц. Банк утверждает, что комиссия не учла показания десятков других людей, которые, по оценке НБП, подтверждали надлежащую работу центробанка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция по голосованию в Сейме

В НБП заявили, что для привлечения главы банка к конституционной ответственности недостаточно простого большинства голосов в Сейме. По мнению учреждения, перед таким решением необходимо изменить закон о Государственном трибунале, чтобы привести его положения в соответствие с Конституцией Польши и правом ЕС.

Банк также сослался на решение Конституционного трибунала, согласно которому механизм отстранения от исполнения обязанностей не распространяется на главу НБП. Маршалок Сейма Влодзимеж Чажастый ранее сообщил, что голосование по обращению о привлечении Глапиньского к Государственному трибуналу запланировано на вторую половину ноября.

Предварительное заявление в Сейм группа депутатов правящей коалиции подала в марте 2024 года. В нем Глапиньскому в том числе вменяют нарушение Конституции и законов посредством косвенного финансирования дефицита бюджета в рамках выкупа активов в 2020–2021 годах, а также нарушение требования политической беспристрастности главы НБП.

Читай нас в