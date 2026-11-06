Национальная гвардия США начнет использовать в Вашингтоне, США, лодки, до 60 маркированных патрульных автомобилей и военные тактические машины. Решение в конце октября одобрил министр обороны Пит Хегсет, сообщает The Hill со ссылкой на представителя Пентагона.

Автомобили, лодки и осветительные башни

В меморандуме от 29 октября Хегсет разрешил использование до 60 патрульных автомобилей с полицейской маркировкой, военных тактических транспортных средств, до 20 осветительных башен и генераторов, а также лодок Национальной гвардии округа Колумбия. Эти средства будут привлекаться для поддержки федеральных и местных правоохранительных операций в рамках инициативы Белого дома Make D.C. Safe and Beautiful.

Какие именно военные машины будут использоваться, представитель Пентагона не уточнил. При этом Politico, которое первым сообщило о меморандуме, писало о Humvee и легких средних тактических автомобилях. Военным запрещено преследовать подозреваемых или производить задержания с помощью этой техники. Военные транспортные средства должны оставаться в столице США до конца года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Патрулирование в Анакостии

Лодки должны обеспечивать охрану периметра для полиции, преследующей предполагаемых лидеров банд и торговцев наркотиками в районе Анакостия на юго-востоке Вашингтона. Их не будут использовать для слежки за гражданами США. Согласно меморандуму, на борту судов Нацгвардии постоянно должны находиться федеральные сотрудники правоохранительных органов, чтобы задержать подозреваемого, если тот попытается скрыться в воде.

В Вашингтоне развернуто чуть менее 3100 военнослужащих Национальной гвардии. Их присутствие продолжается с конца лета, когда федеральные власти временно взяли под контроль правоохранительную деятельность города на основании президентского указа. Критики миссии, в том числе городские чиновники, демократы и защитники гражданских свобод, называют ее дорогостоящей, не имеющей четкой стратегии и вмешательством в гражданские свободы.

Читай нас в