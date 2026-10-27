Национальная ассамблея Пакистана одобрила семь законопроектов — Dawn

Национальная ассамблея Пакистана в Исламабаде одобрила семь законопроектов о внесении изменений в законодательство, однако позднее заседание прервали из-за отсутствия кворума. Как сообщает Dawn, заседание проходило при низкой явке депутатов и в отсутствие министров.

Семь законопроектов

Парламент поддержал законопроекты о внесении изменений в законы, касающиеся центров пакистанских исследований, Федерального совета промежуточного и среднего образования, туристических агентств, туристических гидов, отелей и ресторанов, кинофильмов, а также учреждений Национального колледжа искусств.

Во время принятия документов исполняющий обязанности председателя PTI Гохар Али Хан встал, чтобы выступить по процедурному вопросу. Спикер попросил его дождаться завершения рассмотрения законопроектов. После этого депутат Национальной ассамблеи Сохаил Султан обратил внимание на отсутствие кворума, и спикер перенес заседание.

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Спор об ответах правительства

Ранее депутаты обсуждали, почему на вопросы в парламенте отвечают парламентские секретари, а не ответственные министры. Депутат Сайеда Амна Батул спрашивала о национальном плане по приведению университетских программ в соответствие с потребностями рынка труда, количестве университетов, предоставляющих соответствующие навыки, и возможности сделать стажировки или практику обязательными для отдельных программ.

Парламентский секретарь Рабия Рахим заявила, что HEC не будет проверять дипломы студентов, не прошедших необходимую стажировку. Дискуссия также возникла после вопроса депутата Шагуфты Джумани о сроках завершения и стоимости проекта Нилам—Джелам.

Министр по делам парламента Тарик Фазал Чаудри отметил, что парламентские секретари имеют статус министров и могут отвечать на вопросы от их имени. Министр юстиции Азам Тарар добавил, что, хотя отвечать должны министры, закон позволяет делать это парламентским секретарям. Рассмотрение резолюции относительно действий Индии в Кашмире также отложили из-за прекращения заседания.

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