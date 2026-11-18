Национальная газовая компания Казахстана QazaqGaz заключила контракт с китайским консорциумом на строительство газоперерабатывающего завода на нефтяном месторождении Кашаган в Казахстане. Предприятие будет иметь годовую мощность 2,5 млрд кубометров газа, поступающего с месторождения, сообщает OilPrice.

Проект будет реализован по схеме «под ключ»: консорциум будет отвечать за все этапы — от проектирования до финальных эксплуатационных испытаний. Стоимость подписанного контракта не раскрывается. В то же время в 2024 году стоимость проекта оценивалась до 2,5 млрд долларов.

Условия контракта

В консорциум, который будет строить завод, вошли China National Chemical Engineering Sixth Construction Company, China Wuhuan Engineering Corporation, AVC Production и C-NRG.

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Энергетические проекты Китая в регионе

В материале отмечается, что соглашение по Кашагану стало одним из нескольких крупных контрактов китайских компаний в энергетическом секторе Центральной Азии в этом году. Среди них — проект биоперерабатывающего завода в Узбекистане стоимостью 6,1 млрд долларов, а также несколько энергетических контрактов в Казахстане.

Китай и пять стран Центральной Азии также приняли совместное заявление и план действий на 2027–2028 годы по сотрудничеству в строительстве и развитии инфраструктуры. В документах, в частности, обсуждались сейсмостойкое строительство, доступное жилье, цифровые строительные технологии, производство стройматериалов и подготовка специалистов.

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