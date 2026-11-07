Национальная партия лидирует на выборах в Новой Зеландии — Al Jazeera

В Новой Зеландии по результатам подсчёта голосов правящая правоцентристская Национальная партия набирает 30,81% голосов. Оппозиционная левоцентристская Лейбористская партия имеет 29,99%, сообщает Al Jazeera.

Разрыв между партиями

Разница между показателями двух партий в первых опубликованных данных составляет 0,82 процентного пункта. Избирательная комиссия Новой Зеландии называет эти результаты предварительными.

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Голосование состоялось в субботу, 7 ноября. Избирательные участки открылись в 9:00 по местному времени, что соответствовало 20:00 пятницы по Гринвичу. Голосование завершилось в 19:00 по местному времени, или в 06:00 субботы по Гринвичу.

Партия возможностей

Избирательная комиссия также сообщила, что центристская Партия возможностей преодолеет порог для прохождения в парламент. Комиссия опубликовала предварительные данные подсчёта в субботу.

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