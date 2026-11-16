В Латвии Национальное объединение предложило трёх кандидатов на министерские должности в новом правительстве, которое формирует Андрис Кулбергс. Партия выдвинула Яниса Домбраву на должность министра внутренних дел, Науриса Пунтулиса — министра культуры, а Илзе Индриксоне — министра благосостояния.

Три министерских портфеля

Илзе Индриксоне в настоящее время занимает должность министра образования. Как сообщает LSM English, в воскресенье Кулбергс объявил о достижении договорённости с Национальным объединением о распределении трёх министерских портфелей.

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Согласно этой договорённости, политическая сила должна получить министерства внутренних дел, культуры и благосостояния. Кулбергс представляет Объединённый список и получил поручение сформировать следующее правительство.

Беспартийные специалисты в правительстве

Кулбергс также заявил, что в состав Кабинета министров войдут беспартийные специалисты, способные обеспечить изменения. Одним из них должен стать Раивис Мелнис, который согласился продолжить работу на должности министра обороны.

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