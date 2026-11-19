Национальные академии наук, инженерии и медицины опубликовали доклад с призывом к научному сообществу оперативнее реагировать на сообщения об ошибках или манипуляциях данными в опубликованных исследованиях. Работы, выводам которых больше нельзя доверять, следует быстрее исправлять или отзывать, сообщает STAT News.

Сроки для журналов

В 157-страничном докладе предложено, чтобы журналы завершали редакционное рассмотрение потенциально проблемных публикаций в течение 12 недель, а в более сложных случаях — не позднее чем за шесть месяцев. Идеальный график предусматривает четыре недели на первоначальную оценку обоснованности обращения и еще четыре — на контакт с авторами и проверку их ответа.

Если вопрос не решен, в течение 12 недель к статье следует добавлять первоначальное предупреждение, например редакционное заявление о беспокойстве. Авторы также должны хранить исходные данные: неспособность предоставить их после появления сомнений в подлинности результатов может стать основанием для отзыва публикации.

Ответственность учреждений и финансирующих организаций

Экспертная группа считает нецелесообразным возражать против отзыва, ссылаясь на то, что недостатки в одной части работы не влияют на ее общие выводы. Проблемы в любом элементе исследования могут вызвать сомнения и в отношении других результатов.

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Авторы доклада призвали университеты и другие научные учреждения быстрее и полнее проводить проверки добросовестности, а их выводы предоставлять журналам, грантовым организациям и общественности. Финансирующим науку организациям рекомендовали связывать выделение грантов с обязательством исследователей и учреждений соблюдать строгие стандарты проведения исследований и исправления ошибок.

По данным доклада, в мире в 2025 году отозвали более 5 тысяч научных работ, однако доля отозванных статей за любой отдельный год составляла менее 0,22%. Данные Retraction Watch свидетельствуют, что в среднем статью отзывают почти через 2,4 года после публикации. Авторы документа подчеркнули, что исправления и отзывы следует воспринимать не как профессиональную неудачу, а как необходимый инструмент поддержания надежности научных знаний.

Биоэтик Лиса Расмуссен отметила, что предложенные сроки разумны в наилучших условиях, однако редакторы уже перегружены растущим количеством рукописей и обращений. Она также обратила внимание, что системы искусственного интеллекта одновременно могут помогать выявлять сомнительные результаты и использоваться для фабрикации или манипулирования данными.

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