Во Франции ультраправая партия «Национальное объединение» достигла предварительной договоренности с двумя европейскими банками о займе в размере 10,6 млн евро для президентской кампании Марин Ле Пен. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на казначея партии Кевина Пфеффера.

Ответ банков ожидают до конца месяца

По словам Пфеффера, партия ведет переговоры на продвинутой стадии с двумя европейскими, но не французскими банками. Он не назвал кредиторов, однако заявил, что ожидает их окончательного ответа до конца месяца и настроен оптимистично.

Казначей «Национального объединения» отметил, что предварительное соглашение подтверждает надежность заявки партии и наличие необходимых гарантий. Кандидаты, выходящие во второй тур президентских выборов во Франции, могут претендовать на государственное возмещение избирательных расходов на сумму до 10,7 млн евро.

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Поиск финансирования

Партия Ле Пен длительное время испытывала трудности с получением банковского финансирования во Франции. В частности, Société Générale и La Banque Postale отказались кредитовать политическую деятельность, объяснив это прекращением такого финансирования.

В 2022 году «Национальное объединение» получило заем на 10,6 млн евро от венгерского банка. Ранее партия также заключила кредитное соглашение на 9,4 млн евро с банком в Москве, которое было погашено в 2023 году. В октябре Пфеффер заявлял, что партия сможет поддерживать кампанию в обычном темпе до конца года, после чего ей придется искать другое решение.

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