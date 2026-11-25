Научное издание Nature опубликовало работу о длительном климатическом бремени, связанном с осушением торфяников в прошлом. В статье затрагивается тема последствий дренирования торфяных земель для климата и баланса парниковых газов.

Осушение торфяных почв

Статья ссылается на исследования о глобальной утрате водно-болотных угодий в течение последних трёх столетий, исторических выбросах углерода вследствие изменений землепользования и выбросах парниковых газов после осушения органических почв. Среди цитируемых работ есть исследования об окислении торфа в островной части Юго-Восточной Азии и выбросах углекислого газа с осушенных торфяников Суматры.

В библиографии также приведены исследования, посвящённые проседанию торфяных почв и потере углерода, влиянию сельского хозяйства и лесных плантаций на торфяники, а также добыче торфа. Отдельные работы рассматривают выбросы метана и закиси азота из органических почв.

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Восстановление водного режима

Среди источников, на которые ссылается Nature, есть исследования о влиянии уровня грунтовых вод на выбросы на управляемых торфяниках. Также приведены работы о повторном увлажнении осушенных территорий, уменьшении климатического потепления после такого восстановления, несмотря на выбросы метана, и роли защиты и восстановления торфяников в смягчении изменения климата.

Цитируемые исследования охватывают, в частности, Северную Европу, Канаду, Нидерланды, Индонезию, Амазонию и бассейн Конго.

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