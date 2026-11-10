В Южной Корее исследователь стволовых клеток и бывший профессор Сеульского национального университета Хван У Сок подал заявление на восстановление гражданства страны после получения гражданства Объединённых Арабских Эмиратов. Он заявил, что ожидает решения Министерства юстиции Южной Кореи.

Как сообщает Korea Herald, Хван утратил южнокорейское гражданство 9 апреля после получения гражданства ОАЭ. В тот же день он уведомил об этом посольство Южной Кореи в ОАЭ, а затем подал заявление на восстановление гражданства по рекомендации дипломатического представительства.

Гражданство ОАЭ

Сейчас Хван У Сок возглавляет расположенный в Абу-Даби UAE Biotech Research Center, где занимается клонированием животных и исследованиями стволовых клеток. По его словам, его пригласили на чаепитие, которое оказалось церемонией предоставления гражданства ОАЭ.

Он также сказал, что во время церемонии ему сообщили о возможности иметь оба гражданства. В то же время восстановление его гражданства Южной Кореи зависит от решения министра юстиции страны.

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Правила и предыдущие дела

Согласно закону Южной Кореи о гражданстве, лица, восстанавливающие южнокорейское гражданство, как правило, должны отказаться от иностранного гражданства в течение года. Исключение предусмотрено, в частности, для бывших граждан Южной Кореи в возрасте от 65 лет, которые возвращаются для постоянного проживания: они могут обязаться не пользоваться иностранным гражданством на территории страны.

Хван получил международную известность благодаря исследованиям в области клонирования животных и заявленным достижениям в работе с человеческими эмбриональными стволовыми клетками. Позднее в его научных статьях обнаружили сфальсифицированные данные, а в 2006 году Сеульский национальный университет уволил его. В 2014 году Верховный суд оставил в силе приговор — 18 месяцев лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком, в том числе по делу о растрате исследовательских средств.

В июле власти также аннулировали президентскую награду в области науки и технологий, которую Хван получил в 2004 году.

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