Ученые на полях климатической конференции COP31 в Анталье предупредили о риске коллапса Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC) — системы океанических течений, которая переносит теплую воду из тропиков на север. По оценке профессора Потсдамского университета Штефана Рамсторфа, вероятность прохождения системой критической границы в этом столетии может составить около 50% или даже больше, сообщает Health Policy Watch.

AMOC часто ошибочно отождествляют с Гольфстримом, однако это более широкая система циркуляции. Она отдает тепло атмосфере на пути к Европе, а охлажденная вода опускается на глубину и движется обратно на юг. Благодаря этому циклу климат в Европе значительно мягче, чем мог бы быть на соответствующих широтах.

Последствия для Европы и муссонов

По словам исследователей, резкое ослабление или коллапс циркуляции может снизить среднюю температуру в Европе примерно на 5°C или больше. Австралийский климатолог Билл Хэйр отметил, что изменения также способны повлиять на погодные системы, связанные с муссонами в Западной Африке и Южной Азии. Нарушение режима осадков может иметь серьезные последствия для сельского хозяйства и сообществ, которые уже страдают от изменения климата.

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Рамсторф сообщил, что прямые измерения AMOC ведутся только с 2004 года, поэтому установить долгосрочную историческую динамику сложно. В то же время несколько независимых индикаторов, по его словам, свидетельствуют об ослаблении системы. Среди них — участок более холодной воды в северной части Атлантики, окруженный более теплыми водами и территориями, а также необычное потепление вдоль восточного побережья США.

Призыв сокращать выбросы

Директор Потсдамского института исследований воздействия климата Йохан Рокстрём назвал возможный коллапс AMOC глобальной угрозой с высоким риском и призвал рассматривать его как вопрос национальной безопасности. Министр окружающей среды, энергетики и климата Исландии Йоханн Йоханнссон заявил, что правительство страны уже анализирует такой сценарий как угрозу безопасности из-за потенциального влияния на продовольствие, энергетику, инфраструктуру, морской транспорт и рыболовство.

Ученые также указали на необходимость быстро сокращать выбросы парниковых газов и короткоживущих климатических загрязнителей. В частности, сокращение выбросов черного углерода, или сажи, может замедлить таяние арктического льда и ледникового щита Гренландии, которое связывают с ослаблением AMOC. Черный углерод образуется, в частности, при отоплении зданий, работе дизельного транспорта и генераторов, сжигании отходов и лесных пожарах.

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