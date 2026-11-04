Специалистку по морским наукам и популяризаторку науки Ванессу Пиротту назвали австралийкой года 2027 года в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Она будет представлять штат в национальной премии Australian of the Year, лауреата которой объявят 25 января, сообщает ABC News Australia.

Исследование китов

Пиротта специализируется на морских науках и изучении китов. Она разработала методы оценки здоровья этих животных с помощью дронов, которые собирают образцы выделений из дыхал китов, когда те всплывают на поверхность, чтобы вдохнуть воздух.

Пять лет назад ученая также основала гражданский научный проект Wild Sydney Harbour. Его участники сообщают о наблюдениях за морскими животными, чтобы сформировать представление о разнообразии фауны гавани Сиднея. Пиротта поддерживает женщин, выбирающих карьеру в сферах STEAM, и сотрудничает с группой рейнджеров коренных народов Gamay Rangers в заливе Ботани для мониторинга морских популяций.

По словам Пиротты, людям необходимо лучше понимать морскую среду вокруг них, а она стремится делиться знаниями, чтобы они могли действовать увереннее.

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Другие лауреаты штата

Молодым австралийцем года в Новом Южном Уэльсе стал основатель Community Shark Bite Kits Дэнни Шоутен. Его наборы для оказания помощи после укусов акул содержат турникеты, компрессионные бинты, перчатки и инструкции. Такие наборы уже доступны более чем на 350 пляжах Австралии.

Старшим австралийцем года штата назвали 84-летнего врача Дэвида Кука, который более шести десятилетий лечит жителей отдаленных и региональных районов. Он совмещал медицинскую практику с авиацией в Royal Flying Doctor Service и сейчас продолжает работать врачом общей практики в Порт-Маккуори и Саут-Вест-Рокс.

Награду «Местный герой» получили Джилл Эшли и Пол «Фэтти» Айрленд — основатели благотворительной организации Shoretrack. Она помогает молодежи, потерявшей связь с учебой или работой, в долине Намбукка посредством практического профессионального обучения. За пять лет организация помогла более чем 750 людям.

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