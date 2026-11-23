Исследователи Кембриджского университета и Университетского колледжа Лондона в Великобритании реконструировали развитие острого миелоидного лейкоза на протяжении жизни пациенток. В двух третях проанализированных случаев первая мутация, способствовавшая развитию рака, по оценкам учёных, возникла до 20-летнего возраста. В отдельных случаях такие изменения могли предшествовать установлению диагноза более чем на 50 лет. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает ScienceDaily.

Образцы крови до установления диагноза

Учёные изучили образцы крови 47 женщин, у которых впоследствии диагностировали острый миелоидный лейкоз; средний возраст на момент установления диагноза составлял 72 года. Их сравнили с образцами 46 женщин со схожими характеристиками, у которых рак крови не выявили. Материалы были получены в рамках британского исследования скрининга рака яичников UKCTOCS, участницы которого сдавали кровь ежегодно в течение периода до 11 лет.

Исследователи использовали высокочувствительное секвенирование ДНК и математические модели, чтобы оценить время появления мутаций, темпы размножения изменённых клеток и их конкуренцию с другими клетками крови. Некоторые образцы были отобраны за 15 лет до диагностирования заболевания. При этом у учёных не было образцов крови, взятых непосредственно в момент установления диагноза.

Ускорение роста клонов

На ранних этапах популяции изменённых клеток росли медленно: иногда для удвоения их количества требовались годы. По мере накопления дополнительных мутаций темпы роста ускорялись. По расчётам авторов, каждая новая мутация, способная стимулировать развитие рака, обычно увеличивала темп роста примерно в два-три раза. После появления четырёх таких мутаций клеточные популяции могли удваиваться за недели, а не за годы.

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По меньшей мере в трети случаев лейкоза одна группа мутировавших клеток значительно разрасталась и доминировала в крови задолго до диагноза. Такой процесс в исследовании назвали соматическим вытеснением. В контрольной группе женщин без рака крови такого паттерна не зафиксировали. Анализ данных UK Biobank также связал признаки этого процесса с существенно более высоким риском острого миелоидного лейкоза.

Возможности раннего выявления

Авторы работы считают, что измерение темпов роста клонов мутировавших клеток по нескольким образцам крови потенциально может помочь оценивать риск на годы или десятилетия вперёд. Математические модели предполагают, что даже умеренное замедление роста клонов высокого риска в течение десяти и более лет могло бы снизить вероятность развития болезни. Однако для проверки того, способно ли такое вмешательство безопасно предотвращать лейкоз у людей, необходимы клинические исследования.

Не все случаи имели длительный период обнаруживаемых изменений: примерно в каждом пятом случае популяции мутировавших клеток становились обнаруживаемыми лишь за один-два года до диагноза.

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