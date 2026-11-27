Исследователи Массачусетского технологического института разработали подход, который в испытаниях на мышах позволил применять токсичный противоопухолевый препарат калихеамицин против бактериальной пневмонии и избежать признаков поражения печени. Как сообщает News-Medical, работа опубликована в журнале Nature Communications.

Калихеамицин повреждает ДНК клеток. Его используют для лечения некоторых видов рака, однако токсичность не позволяла рассматривать это соединение в качестве антибиотика. Исследователи решили снизить нежелательное воздействие препарата с помощью двух компонентов: системы целевой доставки и белка, который нейтрализует лекарство вне очага инфекции.

Доставка в очаг инфекции

Учёные присоединили молекулы калихеамицина к небольшому белку, который связывается с альбумином — белком, циркулирующим в крови и переносящим другие молекулы. Молекула препарата соединена с белком-носителем линкером, который может расщепляться ферментом нейтрофильной эластазой. Его вырабатывают нейтрофилы — иммунные клетки, накапливающиеся в местах инфекции.

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После попадания комплекса в инфицированную ткань фермент должен высвободить калихеамицин, чтобы тот уничтожал бактериальные клетки. В ходе первоначальных испытаний такая форма препарата устраняла инфекцию у мышей и была менее токсичной для печени, чем несвязанный препарат, однако уровень повреждения органа всё ещё был слишком высоким.

Белок для нейтрализации препарата

Чтобы дополнительно снизить токсичность, команда использовала CalU19 — защитный фермент бактерии Micromonospora echinospora, которая производит калихеамицин. Белок модифицировали так, чтобы он также связывался с альбумином и циркулировал в крови. По замыслу авторов, он должен был перехватывать и нейтрализовать молекулы лекарства, покинувшие место инфекции, прежде чем они попадут в печень или другие органы.

Комбинацию препарата и белка-антидота проверили на мышах с пневмонией, вызванной Pseudomonas aeruginosa или Staphylococcus aureus. В обеих моделях она устраняла инфекцию и не вызывала признаков повреждения печени. В лабораторных тестах конъюгат также уничтожал метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. Авторы работы планируют искать антидоты и для других антибиотиков, применение которых ограничено токсичностью для почек или других органов.

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