Исследователи назвали макрофаги, экспрессирующие рецептор TREM2, потенциальной мишенью для будущих методов лечения эндометриоза. Работа опубликована в журнале Advanced Science, сообщает News-Medical.

Эндометриоз — хроническое воспалительное заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, растёт за пределами матки. По данным материала, болезнь поражает около 200 миллионов женщин репродуктивного возраста и может вызывать боль, бесплодие и повышать риск рака яичников. Гормональная терапия помогает контролировать боль и рост такой ткани, однако иногда оказывается неэффективной, а заболевание может рецидивировать.

Изменения в иммунных клетках

Авторы проанализировали образцы пациенток с эндометриозом методом секвенирования РНК отдельных клеток. Они обнаружили большее количество макрофагов с рецептором TREM2 по сравнению с контрольными образцами. Макрофаги — клетки иммунной системы, которые уничтожают инфекционные агенты, раковые клетки и клеточные остатки, а также влияют на адаптивный иммунный ответ.

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В образцах пациенток также выявили терминальное истощение CD8+ T-клеток и естественных киллеров, или NK-клеток. Их способность уничтожать повреждённые или чужеродные клетки была снижена. Учёные предположили, что TREM2-положительные макрофаги подавляют работу этих клеток.

Проверка на клетках и мышах

Гипотезу проверили в клеточных культурах, используя макрофаги мышей с TREM2 и без этого рецептора. Исследователи также определили пару лиганд-рецептор, через которую TREM2-положительные макрофаги могут взаимодействовать с CD8+ T-клетками. Нарушение функции CD8+ T-клеток связали с аутофагией — процессом клеточной переработки.

У мышей без TREM2 усиливалась цитотоксическая активность CD8+ T-клеток и NK-клеток, а также наблюдалась защита от роста эндометриальной ткани. Старший автор работы Гоюнь Ван отметил, что результаты могут открыть путь к разработке негормональных подходов. В то же время для клинического применения необходимы дальнейшие исследования: в частности, следует оценить безопасность подавления TREM2 для иммунной регуляции и репродуктивных тканей, а также подтвердить выводы на более крупных группах пациенток.

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