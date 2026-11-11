На коралловых атоллах Бикар и Бокак на Маршалловых Островах исследователи описали одни из наиболее сохранившихся морских экосистем центральной части Тихого океана. Экспедиция 2023 года изучала рифы, глубоководные участки, колонии морских птиц, растительность и места гнездования черепах. Как сообщает ScienceAlert, в прошлом году оба атолла объявили первым национальным морским заповедником Маршалловых Островов.

Рыбы и акулы

Во время полевых исследований учёные зафиксировали 266 таксонов рифовых рыб из 38 семейств. Биомасса рыб на Бокаке была выше, чем на Бикаре. Наибольшую отдельную долю биомассы на внешних рифах составляли акулы: 26,8% на Бикаре и 33,9% на Бокаке.

С помощью подводных аппаратов исследователи также задокументировали 138 таксонов рыб на глубинах до 275 метров. Авторы отметили, что 14 групп могли ранее не быть зафиксированы для Маршалловых Островов. Глубоководные камеры отдельно зарегистрировали ещё 79 групп рыб на больших глубинах.

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Птицы, черепахи и угрозы

На атоллах исследователи задокументировали 17 видов морских птиц. Также они зафиксировали 71 след выхода черепах на берег и 132 гнездовые ямы, преимущественно на Бикаре. Бикар расположен более чем в 100 километрах от ближайшего населённого атолла, а Бокак — почти в 400 километрах от людей.

Авторы подчёркивают, что эти экосистемы являются «относительно сохранными», а не полностью нетронутыми. Во время исследований 2023 года на обоих атоллах жили интродуцированные полинезийские крысы. Кроме того, изолированные рифы не защищены от потепления воды, обесцвечивания кораллов и закисления океана. Результаты исследования опубликовали в Frontiers in Marine Science.

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