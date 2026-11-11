Ученые проанализировали два неустойчивых горных склона в системе фьордов Уумманнак в Гренландии, обрушение которых может вызвать цунами и угрожать прибрежным поселениям. Как сообщает ScienceAlert, результаты анализа опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Ближайшая угроза для Уккуссисата

Наиболее неотложной исследователи, среди которых геолог Мари Кьерлинг, считают угрозу со стороны склона во фьорде Кангерлуарсук. По их оценкам, возможный оползень может переместить около 30 млн кубометров горной породы. До 2015 года этот склон был едва заметен, однако с тех пор он быстро развивался и, возможно, ускорялся.

Авторы работы предполагают, что склон может обрушиться полностью или частично в ближайшие годы либо десятилетия, хотя точное время такого оползня остается крайне неопределенным. В случае обрушения волна может достичь поселения Уккуссисат, расположенного примерно в 25 км, всего за шесть минут. Высота заплеска волны там может составить от 3 до 7 метров.

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Склон во фьорде Каррат

Еще один крупный неустойчивый склон расположен во фьорде Каррат, примерно в 3 км к западу от места оползня 2017 года. Его площадь над уровнем моря составляет 2,65 млн квадратных метров, а объем потенциально неустойчивого материала исследователи оценивают примерно в 400 млн кубометров. Они называют его одним из крупнейших в мире закартированных активных неустойчивых склонов.

В 2017 году оползень на горе Уммиаммакку во фьорде Каррат вызвал цунами, которое достигло деревни Нуугаатсиак. Высота заплеска волны достигла около 10 метров, погибли четыре жителя, еще девять получили травмы. Деревня с тех пор остается заброшенной.

Исследователи не исключают обрушения всего склона во фьорде Каррат, хотя его глубинная деформация происходит медленно и длительное время. По их расчетам, такое событие могло бы вызвать волну с заплеском более 10 метров на расстоянии свыше 100 км. Ученые считают, что деградация многолетней мерзлоты, связанная с глобальным потеплением, может увеличивать частоту и масштаб таких событий в Арктике и высокогорных районах.

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