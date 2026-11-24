Исследователи описали трёхмерную структуру комплекса ионотропного рецептора малярийного комара Anopheles stephensi, связанного с кислотами с кожи человека. Как сообщает Nature, эти структуры объясняют, как связывание кислоты активирует рецептор и запускает электрический сигнал, который помогает насекомому двигаться к человеку.

Как комары распознают человека

Самки комаров используют несколько сенсорных систем для поиска хозяина, кровью которого они питаются. Одной из таких систем являются ионотропные рецепторы — группа белков, способных обнаруживать кислые соединения в человеческом поте. Именно эти вещества придают запаху пота кисловатую ноту.

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Авторы исследования показали, что после присоединения кислоты рецептор меняет состояние и открывает пору, через которую проходят ионы. Это создаёт электрический сигнал, связанный с направлением движения комара к человеческому хозяину.

Возможное применение результатов

Полученные структуры демонстрируют молекулярный механизм распознавания кислот, связанных с запахом человеческой кожи. По мнению авторов обзора в Nature, эти данные могут вдохновить подходы, направленные на снижение привлекательности людей для комаров, переносящих малярию.

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