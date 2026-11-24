За последние пять лет Соединенные Штаты вводили в среднем около 500 миль высоковольтных линий электропередачи в год — это примерно в десять раз меньше темпов, которые исследователи считают необходимыми для будущего спроса на электроэнергию. Чтобы утроить межрегиональную сеть к 2050 году, стране необходимо прокладывать около 5 тыс. миль таких линий ежегодно, сообщает ScienceDaily.

Проблема рассматривается в материале Policy Forum, опубликованном в журнале Science. Его подготовили исследователи энергетической политики из Университета Карнеги — Меллона и Калифорнийского университета в Сан-Диего Мадлен Йозвяк, Дэвид Дж. Виктор и М. Грейнджер Морган. По их оценке, спрос на электроэнергию растет из-за распространения электромобилей, увеличения потребления в тяжелой промышленности и стремительного расширения дата-центров.

Проблема в согласованиях, а не в технологиях

Высоковольтные линии передают значительные объемы электроэнергии на большие расстояния — от генерирующих объектов к сообществам и предприятиям. Соединение региональных электросетей позволяет перераспределять электроэнергию между территориями, когда местной генерации недостаточно. Более крупные и лучше связанные сети, согласно приведенным в материале исследованиям, могут снизить расходы потребителей и риск масштабных отключений.

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Авторы считают, что главные препятствия для модернизации сети носят политический и регуляторный характер. Разрешения на крупные проекты распределены между федеральными ведомствами, властями штатов, местными органами и частными компаниями. Действующие энергетические компании также могут быть не заинтересованы в более сильных межрегиональных связях, поскольку это усиливает конкуренцию между поставщиками электроэнергии.

Предложенные решения

Исследователи предлагают федеральным органам более эффективно использовать имеющиеся полномочия: определять важные коридоры электропередачи и урегулировать споры, препятствующие согласованию проектов на уровне штатов. Среди технических решений они назвали замену проводников на существующих линиях современными материалами, системы высоковольтной передачи постоянного тока и подземные кабели вдоль автомобильных и железнодорожных коридоров. По мнению авторов, такие технологии могут удвоить или утроить пропускную способность сети.

Авторы также советуют США изучать международный опыт строительства магистральной инфраструктуры большой протяженности и создать президентско-конгрессовую комиссию по вопросам передачи электроэнергии. Она могла бы предложить изменения в законодательство штатов и федеральное законодательство, рассмотреть более широкие полномочия для Федеральной комиссии по регулированию энергетики и разработать финансовые стимулы для компаний, строящих новые линии, и сообществ, размещающих такую инфраструктуру.

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