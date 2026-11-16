Исследователи UCLA Health в лабораторных моделях человеческих клеток мозга показали, что усиление активности здоровой копии гена может частично компенсировать последствия мутаций, связанных с аутизмом. Работа касалась генов CHD8 и SCN2A и проводилась на культурах возбуждающих нейронов и кортикальных органоидах — структурах, воспроизводящих отдельные аспекты раннего развития мозга.

О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature Neuroscience, сообщает News-Medical. Ученые использовали модифицированный CRISPR-A не для редактирования или замены дефектного гена, а для активации оставшейся здоровой копии. Они воздействовали на энхансеры — участки ДНК, которые регулируют время и уровень экспрессии генов.

Результаты для двух генов

В моделях с мутациями CHD8 активация здоровой копии гена уменьшила аномальное разрастание органоидов, способствовала созреванию клеток и приближала активность генов к типичным уровням. Ген CHD8 участвует в регуляции других генов, важных для развития мозга.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В моделях с мутациями SCN2A подход восстановил значительную часть нормальной электрической активности нейронов. В то же время некоторые более тонкие электрические характеристики нормализовались только в отдельных клеточных линиях. SCN2A необходим нейронам для генерации электрических сигналов.

Пока только лабораторный этап

Эффект наблюдался только в клетках с мутациями: в здоровых клетках активность целевых генов не возрастала, а соседние гены не подверглись воздействию. Исследователи также установили, что результат зависел от времени вмешательства, что может указывать на важность определенных этапов развития.

Авторы подчеркивают, что это доказательство концепции, а не готовый метод лечения. Все эксперименты проводились в лабораторных моделях, а степень приближения экспрессии генов к нормальному уровню различалась между клеточными линиями. Для потенциального применения подхода необходимо разработать безопасные способы доставки системы в мозг и проверить ее эффективность после ранних этапов развития.

Читай нас в