Ученые связали работу проекта по улавливанию и хранению углекислого газа Quest CCS в центральной Альберте, Канада, с десятилетием сейсмической активности. Анализ выявил связь с землетрясениями магнитудой 4,1 и 4,3 — крупнейшими толчками, которые связывали с хранением CO2 в глубоком соленом водоносном горизонте, сообщает ScienceAlert.

Толчки в десятках километров от скважин

Проект Quest CCS, который эксплуатирует Shell Canada, начал работу в августе 2015 года. Углекислый газ закачивают на глубину 2,1 км в пористый водоносный слой песчаника, перекрытый непроницаемыми породами. Ежегодно под землю направляют около 1 млн тонн CO2; всего там уже хранится более 10 млн тонн газа.

Исследователи проанализировали сейсмические данные региона с 1985 года. За три десятилетия до начала закачивания здесь зафиксировали лишь одно землетрясение магнитудой 2,5 или более, тогда как в течение следующего десятилетия — более десяти. Собственная система мониторинга Shell Canada также зарегистрировала более 800 сейсмических событий, большинство из которых были слишком слабыми, чтобы их почувствовали люди.

По оценке авторов работы, частота землетрясений после начала закачивания выросла в 20–40 раз. Со временем толчки происходили все дальше от нагнетательных скважин, что, по мнению ученых, соответствует распространению повышенного давления в породах и реактивации существующих геологических разломов в древних породах под резервуаром.

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Давление может расти и после остановки работ

1 апреля 2026 года землетрясение магнитудой 4,1 произошло возле городка Бон-Аккор, примерно в 35 км от скважин Quest. Толчки ощущались и в Эдмонтоне, расположенном примерно в 70 км от места закачивания. 9 мая возле Васкатенау зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3.

Моделирование показало, что даже при прекращении закачивания 1 мая 2026 года давление в районе землетрясения возле Бон-Аккора могло бы расти примерно до 2033–2035 годов. Если работа продолжится по плану до 2040 года, рост давления может продолжаться до 2044–2045 годов. Авторы также рассчитали, что при неизменном режиме работы сейсмическая активность может достичь центра Эдмонтона к 2032 году, однако две модели дали разные оценки давления под городом.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters. Ученые отметили, что детальное изучение случая Quest CCS может помочь безопаснее проектировать и контролировать будущие объекты хранения углекислого газа.

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