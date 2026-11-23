Международная группа исследователей разработала алгоритмы, которые значительно быстрее находят раскраски для карт по теореме о четырёх красках. Согласно этой теореме, для любой карты достаточно четырёх цветов, чтобы соседние регионы не имели одинакового цвета. О новом подходе сообщает ScienceAlert.

Линейное время вычислений

Английский математик Фрэнсис Гатри впервые высказал предположение о возможности такой раскраски в 1852 году, а полное доказательство представили лишь в 1976 году. В 1997 году появилось более доступное доказательство, которое меньше зависело от сложных для проверки компьютерных вычислений. В то же время его алгоритмам требовалось много времени для обработки больших карт.

Новый метод переводит задачу с квадратичного на линейное время вычислений. Это означает, что при десятикратном увеличении количества регионов время вычислений вырастет примерно в десять раз, а не в сто раз, как в предыдущем алгоритме.

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Поиск приводимых конфигураций

В основе подхода лежит поиск на карте так называемых приводимых конфигураций — структур, с которых можно начать вычисление четырёхцветной раскраски. Чем больше таких начальных структур удаётся найти, тем быстрее происходит расчёт. Метод также позволяет сначала упростить структуру карты, а затем добавлять более сложные элементы и корректировать цвета.

Исследователи объединили математические методы со структурами данных в двух работах, одну из которых представили на симпозиуме IEEE по основам теоретической информатики. По их мнению, подход может быть полезен не только для плоских карт, но и для других поверхностей с отверстиями, в частности похожих на плавательный круг или эмментальский сыр.

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