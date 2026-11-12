Учёные профилировали 25 млн клеток для карты базальных ганглиев — STAT News

Масштабное научное сотрудничество подготовило наиболее подробную на сегодняшний день карту базальных ганглиев — области мозга, связанной с рядом психиатрических и неврологических расстройств. По данным STAT News, исследователи профилировали более 25 миллионов клеток.

Типы клеток в базальных ганглиях

Собранные данные позволили составить перечень типов клеток, присутствующих в базальных ганглиях, и описать их расположение. В ходе работы учёные также обнаружили новый тип нейронов, который может играть роль при шизофрении.

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Предварительные результаты генной терапии

Исследователи определили типы клеток, связанные с депрессией, биполярным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством. Авторы работы получили предварительные доказательства того, что более детальное понимание типов клеток мозга может помочь сделать терапию более точной.

В мышиных моделях болезни Паркинсона генная терапия, разработанная для подгруппы клеток базальных ганглиев, была столь же эффективной, как и более широкий подход. При этом она оказалась безопаснее.

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