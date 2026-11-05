Учёные Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) разработали систему искусственного интеллекта Quest2Dx для скрининга людей, у которых могут быть ранние признаки болезни Паркинсона. Модель анализирует ответы в больших анкетах о состоянии здоровья и должна помочь врачам раньше направлять таких пациентов на дальнейшее обследование, сообщает News-Medical.

Результаты работы команды под руководством заведующего кафедрой биомедицинской инженерии RPI Пинкуня Яня опубликованы в журнале Nature Aging. Авторы подчёркивают, что Quest2Dx не предназначена для постановки диагноза: её цель — выявлять людей, которым может понадобиться специализированное тестирование ещё до появления выраженных двигательных симптомов.

Анкеты вместо инвазивных процедур

Болезнь Паркинсона может присутствовать годами до появления заметных физических проявлений. Среди потенциальных ранних признаков исследователи назвали потерю обоняния, расстройства сна, трудности с письмом и изменения настроения. Такие симптомы могут восприниматься как незначительные, поэтому обращение к неврологу иногда откладывается.

Для обучения модели использовали данные Parkinson’s Precision Medicine Initiative, а для проверки — отдельный набор данных Fox Insight Study. Анкета PPMI содержит 187 вопросов, тогда как опросник Fox Insight включает более 300 пунктов. Исследователи отметили, что респонденты часто пропускают часть ответов, а традиционные алгоритмы машинного обучения могут ошибаться, пытаясь автоматически заполнить пропуски.

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Модель учитывает смысл ответов

По словам авторов, Quest2Dx использует большую языковую модель для понимания значения и контекста вопросов и ответов, а не только их позиции в анкете. Это позволяет работать с опросниками, в которых вопросы сформулированы или расположены иначе, даже если модель обучали на другой анкете.

Система также определяет, какие сочетания ответов наиболее информативны для конкретного человека. Среди таких факторов были трудности с повседневными действиями — например, вставанием с кровати или приёмом пищи, а также контакт с промышленными растворителями и обезжиривателями. Исследователи предупредили, что ни один отдельный ответ не является диагностическим, поскольку упомянутые признаки могут сопровождать и другие заболевания.

Команда сформировала сокращённую анкету из 30 вопросов, которые Quest2Dx определила как наиболее важные. По данным авторов, модель с таким опросником была почти столь же точной в прогнозировании болезни Паркинсона, как и при работе с полными анкетами. В то же время разработчики указали, что система нуждается в дальнейшем совершенствовании, поскольку может давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты.

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