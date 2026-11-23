Международная команда учёных создала биофизические цифровые модели мозга 6 986 человек, чтобы изучать связи между старением, нейродегенеративными заболеваниями и условиями окружающей среды, сообщает News-Medical. В выборку вошли люди в возрасте от 18 до 100 лет из 16 стран.

Как работают цифровые модели

Для каждого участника исследователи использовали данные функциональной магнитно-резонансной томографии и построили компьютерную модель 90 связанных областей мозга. Её параметры корректировали так, чтобы смоделированные МРТ-сигналы как можно точнее соответствовали закономерностям, зафиксированным в записях мозговой активности участника в состоянии покоя.

Такие модели позволяют оценивать возможные механизмы, лежащие в основе МРТ-сигналов: уровень и изменчивость нейронной активности, а также баланс между возбуждением и торможением нейронов. Оценённая моделями возбудимость отдельных областей коррелировала с объёмом серого вещества — независимым показателем, который, по данным исследователей, свидетельствует о соответствии моделей реальным данным.

Команда также сообщила, что откроет код и параметры моделей, чтобы другие учёные могли воспроизводить анализ и разрабатывать новые виртуальные эксперименты.

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Различия по возрасту и диагнозу

Возраст наиболее тесно связывали с тем, насколько регулярными или непредсказуемыми были колебания смоделированной нейронной активности во времени. Различия между здоровыми участниками и людьми с лёгкими когнитивными нарушениями, болезнью Альцгеймера или лобно-височной дегенерацией касались сразу нескольких параметров: уровня активности, её вариативности и баланса сигналов, которые стимулируют или сдерживают нейроны.

Лобно-височная дегенерация продемонстрировала наибольшее общее отклонение от профиля здоровых участников. В то же время это не означало одинаково более высокую или низкую активность во всех областях мозга.

Связи с условиями жизни

Анализ окружающей среды выявил ассоциации в семи из десяти исследованных сфер. Наиболее выраженные связи касались показателей демократических условий, качества почвы и воды, а также загрязнения воздуха. Результаты сохранялись после учёта возраста, пола, диагноза, страны, МРТ-сканеров и качества данных.

Отдельный анализ социальных данных участников также указал на связи с доступом к медицинской помощи, опытом детства и финансовыми обстоятельствами. Следующим шагом должна стать проверка, способны ли такие модели предсказывать изменения, наблюдаемые у людей с течением времени или после вмешательств. Исследование опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering.

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