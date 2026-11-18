Ученые из St. Jude Children's Research Hospital создали атлас белков для отдельных типов клеток мозга, исследовав мозг мышей с двумя моделями болезни Альцгеймера. Они проанализировали более 13 тысяч белков в клетках разных типов и у животных разного возраста, сообщает News-Medical.

Тысячи ранее не зафиксированных изменений

Команда выявила более 3 тысяч белков, уровень которых менялся в разных типах клеток. По данным авторов, 78% таких изменений не были зафиксированы в предыдущих наборах данных. Особое внимание уделили микроглии — клеткам, в которых экспрессируется много генов, связанных с риском болезни Альцгеймера. Почти все выявленные в микроглии изменения белков ранее оставались незамеченными.

Для работы ученые объединили масс-спектрометрию нового поколения, секвенирование РНК отдельных клеток и пространственные омиксные методы. Это позволило сопоставить изменения на уровне РНК и белков, а также выявить изменения в белках, биологических путях и вероятных сетях сигнализации между клетками.

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Возможный обмен сигналами между клетками

Сравнение данных РНК и белков показало, что некоторые белки, обнаруженные в одном типе клеток, могли синтезироваться и выделяться другим. Одним из примеров стал плейотропин: высокий уровень его РНК зафиксировали в астроцитах, тогда как высокий уровень самого белка — в микроглии. Авторы предполагают, что это может свидетельствовать о межклеточной коммуникации: регуляция гена может происходить в астроцитах, а после синтеза и секреции белок может выполнять функцию в микроглии.

Исследование опубликовали в журнале Neuron. Авторы назвали работу первым известным им протеомным анализом болезни Альцгеймера с разделением по типам клеток. Созданный атлас и сопроводительные наборы данных, по их словам, могут быть использованы для дальнейшего изучения механизмов заболевания.

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