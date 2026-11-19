Учёные создали мультимодальный атлас HypoAD, описывающий изменения в гипоталамусе человека при старении и болезни Альцгеймера. Для этого они проанализировали МРТ-данные 458 взрослых людей и составили одноядерный транскриптомный атлас на основе 614 403 ядер клеток гипоталамуса от 17 посмертных доноров, сообщает Nature.

Разные участки изменяются по-разному

Исследователи измерили объёмы 13 структур гипоталамуса и 12 структур за его пределами. Средний возраст участников МРТ-исследования составил 63,4 года, а женщины составляли 60,5% выборки. Общий объём гипоталамуса имел лишь слабую статистическую связь с возрастом, тогда как отдельные его участки демонстрировали более выраженные возрастные различия.

В частности, объём латерального гипоталамуса был меньше у более старших участников, что, по оценке авторов, согласуется с возрастной атрофией этой области. В то же время объёмы супрахиазматического и дугообразного ядер, а также паравентрикулярного, перивентрикулярного и дорсомедиального ядер гипоталамуса имели положительную связь с возрастом. Авторы отметили, что повторные измерения некоторых малых структур, в частности супрахиазматического ядра и мамиллярного тела, имели более низкую надёжность.

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Фокус на сне, метаболизме и памяти

Для клеточного анализа команда сосредоточилась на трёх участках: дугообразном ядре, которое участвует в регуляции энергетического баланса; супрахиазматическом ядре — главном регуляторе суточных ритмов; и мамиллярном ядре, связанном с цепями памяти. Источник связывает эти структуры с нарушениями сна, циркадных ритмов, метаболизма и памяти, наблюдаемыми при болезни Альцгеймера.

Как формировали группы

В сравнениях к группе болезни Альцгеймера относили участников, у которых были и когнитивные нарушения, и положительный статус по амилоиду-β. Контрольную группу составляли люди без когнитивных нарушений и без признаков накопления амилоида-β. Во всей МРТ-выборке 30,6% участников имели аномальный когнитивный статус, а 13,8% были положительными по амилоиду-β.

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