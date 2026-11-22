В США учёные создали клеточный атлас базальных ганглиев — комплекса структур в глубине мозга, участвующего в контроле движений, принятии решений, эмоциях и формировании привычек. Исследователи сопоставили типы клеток и активность генов в тканях человека, мышей, макак и обыкновенных игрунок, сообщает Cyprus Mail.

Данные о 21 миллионе клеток

Для исследования использовали ткани мозга умерших доноров. В базальных ганглиях человека учёные изучили 21 миллион клеток, а также проанализировали миллионы клеток у трёх других видов. Работа проводилась в рамках BRAIN Initiative — программы, начатой в 2014 году при поддержке Национальных институтов здравоохранения США.

Атлас объединяет несколько типов данных: сведения об активных в каждой клетке генах, информацию об эпигеноме — химических соединениях и белках, которые присоединяются к ДНК и регулируют активность генов, — а также пространственные схемы расположения клеток в ткани. По словам исследователей, это первая комплексная межвидовая клеточная карта для отдельного участка мозга.

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Применение в изучении болезней

Нарушения работы базальных ганглиев связывают с болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона, шизофренией, синдромом Туретта, биполярным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством и зависимостями. Новый ресурс позволяет определять, какие типы клеток активируют определённые гены и какие регуляторные участки ДНК активны в этих клетках.

Среди результатов исследования — обнаружение нового типа клеток мозга, связанного с шизофренией и биполярным расстройством. Учёные также задокументировали генетические изменения в отдельных типах клеток, которые могут быть важны для изучения аутизма, и изменения генной активности в определённых клетках, связанные со старением.

Исследователи отметили, что атлас может стать основой для сравнения здоровой и поражённой болезнью ткани, а также помочь в поиске специфичных для типов клеток мишеней для генной терапии и редактирования генов. В то же время методы лечения, созданные на основе этих данных, появятся ещё не скоро.

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