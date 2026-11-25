Учёные создали многоуровневую клеточную карту генетических механизмов, связанных с болезнями коронарных артерий. Для этого они одновременно исследовали активность генов, доступность хроматина и пространственную организацию ДНК в образцах человеческих коронарных артерий. О результатах работы Nature сообщает в статье о связи генетических вариантов риска с конкретными клетками сосудов и генами-мишенями.

Данные из 44 коронарных артерий

Команда проанализировала ядра клеток из 44 человеческих коронарных артерий, полученных от доноров без сердечной недостаточности и пациентов с хронической сердечной недостаточностью во время трансплантации сердца. После контроля качества исследователи получили данные о 126 804 ядрах, относящихся к 11 типам клеток.

Среди них были гладкомышечные клетки сосудов, эндотелиальные клетки, фибробласты и миелоидные клетки. Учёные выявили 143 743 участка открытого хроматина, специфичных для разных типов клеток. Такие участки могут содержать регуляторные элементы ДНК, влияющие на активность генов.

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Поиск генов-мишеней

Большинство генетических вариантов, которые предыдущие исследования связывали с риском болезней коронарных артерий, расположены вне участков ДНК, непосредственно кодирующих белки. Это затрудняет определение клеток и генов, через которые эти варианты могут действовать.

Авторы применили модель single-cell enhancer-to-gene, чтобы связать регуляторные участки ДНК с генами в отдельных типах клеток. Особое внимание они уделили гладкомышечным клеткам коронарных артерий и изменениям регуляции генов в их различных состояниях.

Для изучения отдалённых взаимодействий в геноме исследователи также провели Hi-C-анализ в 15 коронарных артериях. Результаты проверяли с помощью специфичного для типов клеток Hi-ChIP-секвенирования, подавления активности регуляторных участков методом CRISPRi и Perturb-seq в гладкомышечных клетках коронарных артерий. Работа позволяет определять кандидатные типы клеток и гены для дальнейшего изучения механизмов болезней сосудов.

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