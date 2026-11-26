Учёные создали стабильную клеточную модель, которая позволяет изучать полимеразу и механизмы репликации вируса Эбола в стандартных условиях биобезопасности BSL-2. Как сообщает News-Medical, исследование опубликовано в журнале Virologica Sinica.

Модель без живого вируса

Работа с живым вирусом Эбола требует лабораторий с высшим уровнем биозащиты BSL-4. Одной из проблем при исследовании вирусной полимеразы L также было отсутствие надёжных антител к ней. Небольшие эпитопные метки позволяют выявлять этот фермент, однако обычно снижают его активность.

Авторы исследования создали стабильные клеточные линии, содержащие полимеразу L с Strep-меткой, а также вирусные белки NP, VP35 и VP30. Они отобрали клон, который поддерживал длительную репликацию минигенома и образование инфекционных вирусоподобных частиц. Такой подход позволяет выявлять L через метку, не используя антитела к этому белку.

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Связь с микротрубочками

Исследователи также очищали вирусоподобные частицы и рибонуклеопротеиновые комплексы. Протеомный анализ показал ассоциацию изоформ тубулина с ключевыми белками рибонуклеопротеинового комплекса. Это ранее не описанная связь между репликационным аппаратом вируса и элементами цитоскелета клетки.

После разрушения микротрубочек препаратом нокодазолом увеличивались синтез вирусной РНК, формирование внутриклеточных включений и выход частиц. Трёхмерная конфокальная микроскопия показала, что такие включения располагались в промежутках сети микротрубочек. По мнению авторов, эта сеть может физически ограничивать репликацию вирусного генома.

Применение системы

По словам Цзинь Чжуна из ShanghaiTech University, стабильная система устраняет необходимость в BSL-4 для исследований полимеразы L и рибонуклеопротеиновых комплексов. Её можно использовать для скрининга противовирусных средств, изучения клеточных факторов и адаптировать для исследований других эболавирусов, в частности вируса Бундибугио.

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