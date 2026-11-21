Ученые внесли в эмбриональные стволовые клетки лабораторных мышей 78 тысяч «букв» человеческого генетического кода и создали модель редкой Х-сцепленной дистонии-паркинсонизма. В лабораторных культурах и у живых мышей генетическая вставка вызвала характерные для заболевания изменения: сниженный уровень белка TAF1, гибель клеток и полости в мозге, особенно в полосатом теле.

Как сообщает Live Science, две работы были опубликованы в журнале Cell. Для внесения крупного фрагмента синтетической ДНК исследователи применили метод SwAP-In, позволяющий изменять значительные участки генетического кода. Фрагмент содержал часть человеческой версии гена TAF1 и связанный с болезнью «прыгающий ген» — участок ДНК, который изменил положение в геноме и нарушил работу TAF1.

Редкое нейродегенеративное заболевание

Х-сцепленная дистония-паркинсонизм преимущественно поражает мужчин филиппинского происхождения. Болезнь особенно влияет на полосатое тело — участок мозга, важный для контроля движений, — и может вызывать замедленность движений, тремор, мышечную скованность и непроизвольные сокращения мышц. В среднем симптомы появляются примерно в 39 лет, а после их начала пациенты живут от 13 до 16 лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

У мышей признаки заболевания возникали примерно через полтора месяца, тогда как у людей болезнь развивается годами. Авторы исследования предположили, что в организме человека могут существовать механизмы, которые некоторое время ослабляют последствия действия «прыгающего гена», в то время как у мышей такой защиты нет.

Роль поддерживающих клеток мозга

Второе исследование было сосредоточено на изменениях в клетках мозга созданных мышей. Ученые выявили заметные нарушения в количестве и генной активности олигодендроцитов — глиальных клеток, вырабатывающих миелин. Этот жировой изолирующий материал покрывает отростки нейронов и помогает им передавать сигналы.

Дальнейшие эксперименты показали, что мутация мешает олигодендроцитам полностью созревать, из-за чего в полосатом теле и префронтальной коре образуется меньше миелина. Исследователи подтвердили эти наблюдения на образцах мозга людей с этим заболеванием, пожертвованных после смерти. По мнению авторов, значительная потеря миелиновой изоляции может делать нейроны более уязвимыми к преждевременной гибели.

Читай нас в