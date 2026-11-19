Учёные разработали интегрированную фотонную схему на основе перовскита, которая при комнатной температуре обеспечивает поляритонную лазерную генерацию, усиление оптического сигнала и нелинейное управление его фазой. О результатах исследования сообщает Nature.

Волноводы и решётки в одном кристалле

Основой устройства стали микрометровые волноводы из бромида цезия и свинца CsPbBr3, сформированные на стеклянной подложке. Исследователи применили сочетание мягкой литографии, процессов на основе поверхностного натяжения и микрофлюидного выращивания из жидкого прекурсора. Такой метод позволил одновременно создавать волноводы длиной в сотни микрометров и нанометровые дифракционные решётки без последующей обработки материала.

В этих структурах свет сильно взаимодействует с возбуждёнными состояниями вещества — экситонами, образуя поляритоны. Измерения показали два поляритонных режима, а энергия расщепления Раби для них составила 140 ± 10 миллиэлектронвольт.

Настраиваемое лазерирование

Две интегрированные решётки образовали плоский резонатор Фабри—Перо, который обеспечил продольную оптическую обратную связь в волноводе. При нерезонансном оптическом возбуждении исследователи зафиксировали пороговую поляритонную лазерную генерацию при плотности энергии оптического возбуждения около 55 микроджоулей на квадратный сантиметр. После прохождения порога спектральная линия излучения сужалась.

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Изменяя период решётки с 270 до 250 нанометров, авторы сместили энергию лазерного излучения приблизительно с 2,28 до 2,315 электронвольта. Сигнал при этом распространялся по волноводу и мог быть выведен через соседние решётки.

Усиление и контроль фазы

Отдельно команда резонансно вводила в волновод импульсный сигнал, а вторым, нерезонансным импульсом создавала в центральной части структуры резервуар экситонов. При достаточной плотности частиц выходной поляритонный сигнал заметно усиливался в момент совпадения импульсов, а эффект затухал примерно за 50 пикосекунд.

Также в схеме достигли нелинейного фазового сдвига сигнала до 2π, что открывает возможность интерферометрических операций. Авторы отмечают, что пороговый характер оптического усиления имеет черты, сходные с импульсной активностью нейронов, и может быть полезен для нейроморфных поляритонных устройств.

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