Ученые в Тайбэе, Тайвань, заявили, что масштабные мероприятия Китая в честь 126-й годовщины рождения Сунь Ятсена могут создавать возможности для вмешательства в выборы на Тайване и продвигать исторический нарратив, оправдывающий аннексию Тайваня Китаем. Об этом сообщает Taipei Times.

Доцент Центра общего образования Тайбэйского университета морских технологий У Се-чжи на семинаре Китайской азиатско-тихоокеанской ассоциации обмена элитами заявил, что памятные мероприятия позволяют Пекину формировать дискурс о деятельности «единого фронта» накануне выборов девяти уровней на Тайване. В то же время он отметил, что сами мероприятия не являются окончательным доказательством вмешательства в выборы, однако обществу следует учитывать активность, направленную на тайваньскую политику.

Исторический нарратив

По словам У Се-чжи, популяризация наследия Сунь Ятсена помогает Пекину контролировать исторический дискурс и связывать аннексию Тайваня с концепцией национального возрождения, которую продвигает председатель КНР Си Цзиньпин. Ученый считает, что при таком подходе сторонников более тесных связей с Китаем могут представлять как сторонников мира, а противников аннексии Тайваня — как тех, кто якобы подрывает национальное единство и мир.

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Он также сказал, что тактика «единого фронта» основывается на отождествлении общей истории с общей ответственностью, которую затем превращают в требование согласиться на аннексию Китаем. У Се-чжи подчеркнул, что признание исторического вклада Сунь Ятсена не означает согласия тайваньцев на коммунистическое правление, а исторические связи с Китаем не отрицают суверенитет Тайваня.

Заявление о мирных переговорах

Профессор восточноазиатских исследований Национального тайваньского педагогического университета Фань Ши-пин сообщил, что 260 деятелей партии Гоминьдан в четверг, в годовщину рождения Сунь Ятсена, призвали к мирным переговорам с Пекином. Он сказал, что время обнародования совместного заявления бывших политиков Гоминьдана и ученых совпало с активностью Китая в рамках политики «единого фронта».

Фань Ши-пин заявил, что мирное соглашение, предлагаемое сторонниками Гоминьдана, означало бы прекращение закупок Тайванем американского вооружения и согласие с позицией Китая, согласно которой нынешняя ситуация по обе стороны Тайваньского пролива является продолжением гражданской войны в Китае. Он назвал такие условия значительной выгодой для Пекина.

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