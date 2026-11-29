Исследователи Университета Колорадо в Боулдере, США, описали два явления, которые могут помочь пассивно задерживать развитие турбулентности на крыльях самолётов. Речь идёт о сверхрезонансе и нерассеивающей интерференции в специально спроектированных материалах, размещённых под внешней поверхностью самолёта. Как сообщает ScienceDaily, результаты двух исследований опубликованы в журналах Physical Review X и Proceedings of the Royal Society A.

Во время полёта воздушный поток над крыльями создаёт турбулентность в пограничном слое, которая увеличивает аэродинамическое сопротивление. Это влияет на характеристики самолёта и его топливную эффективность. В источнике отмечается, что коммерческий самолёт может сжечь более 10 тысяч галлонов авиационного топлива за один перелёт через всю страну, поэтому даже небольшое снижение расхода может быть существенным для авиакомпаний.

Материалы под поверхностью крыла

Разработка основана на фононных подповерхностных структурах — инженерных материалах, которые управляют микроскопическими внутренними колебаниями. Такие колебания связаны с фононами и отличаются от движения всей конструкции. Структуры могут взаимодействовать с воздушным потоком, не изменяя внешнюю форму крыла и не требуя активных устройств.

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Ранее подобные конструкции могли работать только на одной частоте. Профессор аэрокосмической инженерии Махмуд И. Хуссейн и его коллеги показали в вычислительных исследованиях, что спиральное расположение структуры позволяет воздействовать на колебания в более широком диапазоне частот. Учёные назвали это явление сверхрезонансом.

Контроль на большей площади

Второе явление — нерассеивающая интерференция — касается размещения множества таких структур в виде решётки. По оценке исследователей, это может позволить задерживать развитие турбулентности не в одной точке, а дальше по потоку и на больших участках поверхности, в частности на крыльях или корпусе гиперзвуковых аппаратов.

Текущие результаты были получены с помощью компьютерных расчётов. В то же время несколько исследовательских групп уже создали физические прототипы фононных подповерхностных структур и работают над экспериментами в аэродинамических трубах. Помимо авиации, технология потенциально может применяться для морских судов, трубопроводов и турбомашин — систем, в которых турбулентность влияет на движение жидкостей или газов.

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