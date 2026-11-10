Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили дофаминовый путь, через который сигналы из пищеварительной системы помогают мозгу постепенно формировать предпочтения к определенным вкусам. Исследование, опубликованное в журнале Nature, может объяснять, почему изначально неприятный вкус — в частности горький черный кофе — со временем начинает нравиться, сообщает ScienceDaily.

Дофамин является химическим посредником, связанным с мотивацией, вознаграждением и обучением. Ранее ученые в основном исследовали быстрые дофаминовые сигналы, возникающие через секунды после контакта с вознаграждением. Новая работа посвящена более медленной системе: она реагирует на питательные вещества, уже попавшие в пищеварительный тракт, а ее активность может продолжаться несколько минут.

Эксперименты на мышах

Команда под руководством профессора физиологии Закари Найта вводила мышам непосредственно в желудок сахарную воду или жидкость, похожую на молочный коктейль. Это позволило отделить влияние питательных веществ от самого ощущения вкуса. В ответ исследователи зафиксировали сильный и продолжительный дофаминовый сигнал в передней базолатеральной области миндалевидного тела — BLA, которая участвует в эмоциональной обработке информации и обучении через ассоциации.

Когда ученые нарушили работу этого пути, мыши продолжали нормально есть, но теряли способность учиться связывать незнакомый вкус с поступлением калорий. В обратном эксперименте ученые искусственно активировали дофаминовые волокна в BLA после того, как животные пробовали некалорийный вкус. После этого мыши отдавали ему предпочтение, хотя питательного вознаграждения не получали.

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Данные о людях и левом полушарии

Исследователи также проанализировали результаты предыдущих исследований с участием людей. Психолог Йельского университета Дана Смолл повторно оценила данные ПЭТ-исследования с участием 13 мужчин, которые употребляли молочный коктейль или напиток без калорий. Анализ показал, что высвобождение дофамина после поступления питательных веществ было наиболее выраженным в левой части BLA.

В другом исследовании с использованием функциональной МРТ у 38 взрослых после употребления глюкозы также зафиксировали повышенную активность в этой области мозга. И у мышей, и у людей реакция на питательные вещества была значительно сильнее в левой BLA, чем в соответствующей зоне правого полушария. Причину такой асимметрии ученые еще выясняют.

Авторы работы отмечают, что этот механизм потенциально может стать предметом дальнейших исследований по изменению пищевых привычек. В то же время влияние препаратов класса GLP-1 на выявленный дофаминовый путь в этой работе не изучалось.

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