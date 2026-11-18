Ученые Университета Кордовы разработали прототип перезаряжаемой цинк-воздушной батареи, в которой витамин B12 выполняет роль катализатора химических реакций. Устройство смогло пройти до 250 циклов зарядки и разрядки, сообщает ScienceDaily.

Витамин закрепили на нанотрубках

Батарея вырабатывает электроэнергию благодаря цинку и кислороду из окружающего воздуха. Молекулы витамина B12, также известного как кобаламин, исследователи закрепили на одностенных углеродных нанотрубках. В центре молекулы находится кобальт(III), который способствует электрохимическим реакциям, необходимым для работы батареи.

Одной из главных технических задач было удержать витамин внутри устройства. B12 хорошо растворяется в воде, тогда как батарея использует электролит на водной основе. Для закрепления молекул на нанотрубках команда применила подход, вдохновленный механизмом соединения аминокислот в белках.

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Катализатор для зарядки

Во время разрядки катализатор помогает восстанавливать кислород до воды, а во время зарядки способствует образованию кислорода. Именно способность поддерживать обе реакции делает B12 перспективным для перезаряжаемых цинк-воздушных систем.

Ранее эта исследовательская группа испытывала в качестве катализаторов природные молекулы гемоглобина и каталазы, содержащие железо. Результаты нового исследования опубликовали в Journal of Materials Chemistry A.

Цинк является распространенным и пригодным для переработки материалом, а использование кислорода из воздуха может уменьшить массу батареи. Такие системы используют негорючие электролиты на водной основе, что может снижать риск возгорания. Технология пока находится на исследовательской стадии, однако авторы рассматривают ее как возможное направление для накопления энергии из возобновляемых источников.

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