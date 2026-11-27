Исследователи Virginia Tech разработали химический процесс, позволяющий превращать отходы поливинилхлорида (ПВХ) в полиальфаолефины — ключевой компонент синтетических смазочных материалов, в частности моторных масел. Результаты работы опубликованы в журнале Nature, сообщает ScienceDaily.

Переработка сложного пластика

ПВХ используют в водопроводных трубах, оконных рамах и кредитных картах. Этот пластик сложно перерабатывать из-за содержания хлора и разнообразных добавок, которые придают материалу гибкость, жесткость или термостойкость. Поэтому значительная часть отработанного ПВХ попадает на свалки.

Для получения смазочного материала команда помещала ПВХ в растворитель, добавляла трихлорид алюминия и альфа-олефины — класс углеводородов, применяемый в производстве синтетических смазочных материалов. Смесь нагревали до 158 градусов по Фаренгейту в течение трех часов, после чего извлекали относительно густое смазочное масло.

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Основа для синтетических масел

Полученные полиальфаолефины относятся к семейству синтетических базовых масел, которые ценят за стабильность, смазывающие свойства и работу в широком диапазоне температур. Такие материалы используют как основу высокоэффективных синтетических моторных масел.

Руководитель исследования, химик и инженер-химик Гуолян Грег Лю, отметил, что работа подтвердила возможность производить высокоэффективные смазочные материалы из пластиковых отходов. Ранее его лаборатория также изучала превращение других видов пластика в поверхностно-активные вещества, применяемые в мыле и моющих средствах.

Следующий этап — масштабирование

Свойства готовых материалов оценивали исследователи Техасского университета A&M, а химические расчеты для изучения механизма процесса выполнил ученый Калифорнийского технологического института. В Virginia Tech также создали модели для анализа экономических и производственных аспектов масштабирования технологии. Исследователи подчеркивают, что перенос процесса из лаборатории на большие объемы является следующим важным шагом.

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