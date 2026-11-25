Учёные в Китае зафиксировали различия в функциональных связях между участками мозга у людей, живших на высоте от 1 500 метров над уровнем моря. В исследовании приняли участие 164 здоровых взрослых, а его результаты были опубликованы в журнале MedScience, сообщает ScienceAlert.

Сравнили три группы участников

Исследователи из Четвёртого военно-медицинского университета Китая сравнили участников из трёх городов: Сианя, расположенного на высоте 400 метров, Ланьчжоу — 1 500 метров, и Лхасы в Тибете — 3 600 метров. Участники из двух высокогорных групп ранее жили на меньших высотах, а средняя продолжительность их проживания в Ланьчжоу и Лхасе составляла соответственно 1,47 и 2,11 года.

Учёные измерили насыщение крови кислородом и оценили функциональное взаимодействие участков мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Средний уровень сатурации составил 97,1% в Сиане, 96,1% в Ланьчжоу и 91% в Лхасе.

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Связь с более низкой сатурацией

Участники из Ланьчжоу и Лхасы имели более сильные функциональные связи между пятью парами участков мозга, чем группа из Сианя. В частности, речь шла о связях медиальной префронтальной коры с левой задней теменной и правой дорсолатеральной префронтальной корой, задней поясной коры с правой передней островковой корой, а также между левой и правой дорсолатеральными префронтальными участками и между левой дорсолатеральной префронтальной корой и дорсальной передней поясной корой.

Усиление таких связей коррелировало с более низким уровнем насыщения крови кислородом. Авторы предполагают, что это может отражать адаптивную перестройку сетей мозга в условиях хронической нехватки кислорода — одно из проявлений нейропластичности. В то же время они подчеркнули, что поперечный характер исследования не позволяет установить причинно-следственную связь или определить, являются ли эти изменения компенсаторной адаптацией либо признаком менее эффективной работы мозговых сетей.

Исследователи также указали на небольшой размер выборки и отметили, что для проверки выводов необходимы более масштабные исследования. По их мнению, результаты могут помочь лучше понять влияние высокогорной гипоксии на когнитивные функции и разрабатывать целевые терапевтические подходы.

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