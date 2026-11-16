Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего выявили связь между активностью кишечного микробиома и исключительным долголетием у людей, а затем усилили эту активность у старых мышей с помощью сконструированных бактерий. Как сообщает News-Medical, примерно через 20 недель после однократного введения бактерий у животных улучшилась чувствительность к инсулину и несколько улучшилась толерантность к глюкозе.

Роль желчных кислот

Учёные сосредоточились на том, как кишечные микроорганизмы изменяют желчные кислоты. Эти вещества вырабатываются печенью для переваривания жиров, однако они также участвуют в сигнальных процессах, связанных с метаболизмом, воспалением и внутренними биологическими часами организма.

Кишечные бактерии вырабатывают ферменты гидролазы солей желчных кислот, или BSH, которые химически модифицируют желчные кислоты. В опытах на молодых и старых мышах старение было связано с более высокой активностью микробных ферментов BSH и более интенсивной модификацией желчных кислот.

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Данные о долгожителях и опыт на мышах

Исследователи также повторно проанализировали открытые данные человеческой когорты: измерения желчных кислот у 48 молодых людей, 107 пожилых людей и 125 долгожителей. В группе долгожителей соотношения некоторых модифицированных желчных кислот были выше, чем в двух более молодых группах. Анализ микробиома также выявил у долгожителей большую распространённость гена, связанного с активностью BSH, по сравнению с пожилыми участниками.

Чтобы проверить возможный эффект, учёные создали штамм бактерии, естественной для кишечника, способный постоянно вырабатывать BSH, и ввели его 82-недельным мышам, которых считают старыми. Бактерии стабильно закрепились в кишечнике и вырабатывали фермент в течение длительного времени. Через 32 недели у животных также зафиксировали изменения, соответствующие меньшей массе тела и жировой массе, а также большей безжировой массе.

Авторы подчёркивают, что результаты не доказывают причинно-следственную связь между выявленными изменениями микробиома и исключительным долголетием людей, а также не свидетельствуют о том, что сконструированные бактерии способны продлевать жизнь. Для выяснения роли активности BSH в здоровом старении необходимы дополнительные исследования с участием людей.

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