Исследователи из Университета Регенсбурга, Университета Филиппа в Марбурге и Исследовательского центра Юлиха непосредственно отследили квантовые переходы электронов между энергетическими зонами графена. Как сообщает ScienceDaily, при достаточно сильном световом поле вероятность таких переходов достигала 100%. Результаты работы опубликовали в журнале Nature.

Переходы через энергетическую щель

В полупроводниках и подобных материалах электроны могут находиться только в определённых диапазонах энергий — энергетических зонах. Между ними расположены запрещённые энергетические щели, где электроны обычно не могут занимать стабильные состояния.

Под воздействием интенсивных световых импульсов электрическое поле ускоряло электроны в графене и переводило часть из них в другую энергетическую зону посредством квантово-механического перехода. Это явление называют переходами Ландау — Зенера — Майораны.

Решающим фактором является скорость, с которой электрон приближается к энергетической щели под воздействием электрического поля. Авторы отмечают, что этот процесс отличается от обычного квантового туннелирования, при котором частица проходит через барьер в физическом пространстве.

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Наблюдение за сверхбыстрыми процессами

Для эксперимента команда объединила лазерные технологии с электронной микроскопией и применила фотоэмиссионный микроскоп, который измеряет энергию и импульс электронов. На основе этих данных учёные создавали карты распределения электронов по различным энергетическим состояниям. Метод позволил исследовать процессы на временных масштабах, недоступных для обычных методов визуализации.

Для измерений использовали почти бездефектные образцы графена толщиной в один атомный слой, изготовленные в Исследовательском центре Юлиха. Также команда применила так называемый «повёрнутый» графен, который позволил более отчётливо наблюдать квантовую динамику.

Эксперименты также показали, что первоначально упорядоченное движение электронов постепенно нарушается из-за их взаимодействия с кристаллической решёткой материала. Авторы считают, что метод можно применять для других квантовых материалов и исследовать управление их электронными свойствами с помощью света.

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