Исследователи Duke-NUS Medical School и Duke University School of Medicine выяснили, что молекула сахара, вырабатываемая кишечной бактерией Clostridium immunis, может усиливать расход энергии в висцеральной жировой ткани. Такой жир накапливается вокруг внутренних органов и связан с риском метаболических заболеваний, в частности диабета 2 типа и сердечно-сосудистых болезней, сообщает News-Medical.

Молекула с фосфохолином

В статье, опубликованной в журнале Cell Host & Microbe, ученые описали экзополисахарид — молекулу сахара, которую вырабатывает C. immunis. Для ее активности необходима небольшая химическая группа фосфохолина. По данным авторов, модифицированный фосфохолином экзополисахарид способствовал меньшему набору веса и уменьшению висцерального жира.

Первый автор исследования Тан Чин И отметил, что этот эффект не был связан со снижением потребления пищи или с ростом физической активности. Вместо этого молекула изменяла способ, которым висцеральная жировая ткань использует энергию.

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Связь с IL-22 и UCP1

Дальнейший анализ показал, что модифицированный экзополисахарид снижал уровень белка IL-22, который участвует во взаимодействии иммунной системы с тканями тонкой кишки и висцеральным жиром. Это сопровождалось увеличением количества клеток с белком UCP1, который помогает жировым клеткам высвобождать энергию в виде тепла.

По данным исследователей, усиление расхода энергии происходило именно в висцеральном жире, который обычно устойчив к сигналам, побуждающим жировые клетки расходовать энергию. Ученые также проанализировали имеющиеся метагеномные данные 4 145 человек из разных стран. У людей с ожирением они обнаружили меньше копий гена, добавляющего фосфохолин, чем у людей с индексом массы тела ниже 25. Это наблюдение указывает на связь между такими бактериальными молекулами и ожирением, но не устанавливает причинно-следственную связь.

Следующий этап — клинические испытания

Команда подала патентную заявку на открытие C. immunis и производимую ею молекулу. Теперь ученые планируют клинические испытания в США, чтобы проверить, может ли воздействие на эту кишечную бактерию стать подходом к лечению ожирения.

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