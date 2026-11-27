Исследователи определили белок SCARF2 как один из ключевых факторов, помогающих вирусу гепатита B доставлять вирусную ДНК в ядра клеток печени и запускать продуктивную инфекцию. Как сообщает News-Medical, белок направляет эндосомы с вирусными частицами к ядерным порам и способствует высвобождению вирусного нуклеокапсида.

Как вирус попадает в ядро клетки

Вирус гепатита B сначала связывается с протеогликанами гепатоцитов, а затем взаимодействует с белком NTCP на поверхности клетки. Это запускает внутренний захват вирусной частицы. Последующие процессы — её транспортировка внутри клетки, высвобождение нуклеокапсида и доставка вирусной ДНК в ядро — до сих пор оставались недостаточно изученными.

При целевом скрининге мембранных белков клеток печени снижение уровня SCARF2 существенно уменьшало инфицирование в клеточных линиях HepG2-NTCP и HepaRG. Напротив, увеличение количества этого белка повышало восприимчивость клеток к вирусу. Эффект SCARF2 был наиболее заметен на раннем этапе инфекции и минимальным после того, как она уже установилась.

Взаимодействие с вирусным белком

Согласно данным исследования, внеклеточные домены 4–6 белка SCARF2 связываются с участком preS1 большого поверхностного белка вируса. Основным участком связывания в preS1 названы аминокислоты 69–108, а мутация в позиции 90 ослабляла взаимодействие и снижала инфекционность вируса.

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Визуализация клеток показала, что вирусные частицы после проникновения оказываются в эндосомах, содержащих SCARF2, перемещаются в околоядерную область и накапливаются возле ядерных пор. При отсутствии SCARF2 это накопление нарушалось. Снижение уровня белка также ограничивало высвобождение нуклеокапсида из эндосом, доставку вирусной ДНК в ядро и образование ковалентно замкнутой кольцевой ДНК — матрицы для размножения вируса и синтеза его антигенов.

Возможная мишень для будущих лекарств

Авторы рассматривают SCARF2 как потенциальную мишень для предотвращения новых заражений клеток вирусом гепатита B. В частности, будущие подходы могут быть направлены на блокирование взаимодействия SCARF2 с участком preS1 или на временное подавление работы этого белка в печени.

В то же время такой подход требует оценки безопасности: SCARF2 важен для развития организма, а мутации обеих его копий связаны с синдромом Ван ден Энде—Гупты. Согласно приведённым в материале данным, инфекция вирусом гепатита B поражает около 257,5 млн человек в мире и может вызывать цирроз и гепатоцеллюлярную карциному.

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