Исследователи Медицинской школы Икана в Маунт-Синай установили, что арилуглеводородный рецептор AHR подавляет восстановление повреждённых нервных волокон — аксонов. Генетическое удаление этого белка из нейронов или подавление его активности препаратами усилило регенерацию нервных волокон в экспериментах.

Как сообщает ScienceDaily, у мышей с травмами спинного мозга или периферических нервов подавление AHR также улучшило восстановление движений и чувствительности. Результаты работы опубликовали в журнале Nature.

Баланс между защитой и восстановлением

После травмы AHR активирует в нейронах защитные механизмы, поддерживающие протеостаз — процесс, который помогает белкам сохранять правильную структуру и функции и предотвращает накопление повреждённых белков. Это позволяет нервным клеткам выдерживать стресс после повреждения, однако одновременно ограничивает образование новых белков, необходимых для восстановления аксонов.

Руководитель исследования, профессор нейрохирургии и нейронаук Хонъянь Цзоу, объяснил, что AHR действует как своеобразный тормоз: он смещает приоритет нейронов в сторону преодоления стресса, а не восстановления повреждённых связей.

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Белок, необходимый для регенерации

Учёные также выяснили, что регенеративный ответ зависит от белка HIF-1α. Он известен прежде всего участием в адаптации клеток к низкому уровню кислорода и регулирует гены, связанные с метаболизмом, клеточной адаптацией и восстановлением тканей.

AHR первоначально описали как рецептор, реагирующий на чужеродные химические вещества, включая токсины и загрязнители окружающей среды. Новое исследование указывает, что он также влияет на выбор нейрона между защитным состоянием и состоянием, благоприятным для регенерации.

Исследовательская группа планирует изучать препараты-блокаторы AHR и подходы генной терапии, которые будут избирательно снижать активность белка в нейронах. Авторы подчёркивают, что до применения такого подхода у пациентов с неврологическими травмами необходимы дополнительные исследования эффективности, дозирования и воздействия на другие клетки.

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