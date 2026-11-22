Международная группа ученых выявила ранее не описанное генетически обусловленное заболевание сетчатки, которое постепенно сужает периферическое поле зрения и затрудняет зрение в сумерках и темноте. Центральное зрение у людей с этим состоянием может оставаться хорошим на протяжении значительной части жизни, сообщает ScienceDaily.

Вариант гена EFEMP1

Исследователи связали состояние с вариантом p.Arg140Trp в гене EFEMP1. Официального названия у болезни пока нет, однако ученые называют ее поздней дегенерацией сетчатки, связанной с EFEMP1. По их данным, этот генетический вариант вызывает чрезмерное накопление материала между клетками глаза.

Работа, опубликованная в JAMA Ophthalmology, охватила три неродственные семьи из разных стран, являющиеся носителями p.Arg140Trp. Их симптомы сравнили с проявлениями в другой семье, имевшей вариант p.Arg345Trp того же гена. Последний уже связывают с заболеванием, которое прежде всего поражает макулу и центральное зрение.

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Ранний функциональный маркер

Новая форма болезни начинается в периферических участках сетчатки. Симптомы могут становиться особенно заметными вечером или ночью, когда зрение больше зависит от палочек — светочувствительных клеток сетчатки, помогающих видеть при слабом освещении.

Ученые установили, что у пораженных людей палочки слишком медленно восстанавливаются после перехода от яркого света к темноте. Такую функциональную аномалию можно выявить даже тогда, когда сетчатка еще выглядит структурно неповрежденной. По словам исследователей, это может стать ранним маркером болезни до потери фоторецепторов.

Распространенность варианта p.Arg140Trp пока неизвестна: исследователи предполагают, что он встречается нечасто, однако для оценки числа носителей необходимы более крупные исследования. Они также отмечают, что изучение редких наследственных заболеваний глаз может помочь объяснить механизмы возрастных заболеваний сетчатки, в частности возрастной макулярной дегенерации.

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