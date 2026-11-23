Исследователи Эдинбургского университета в Великобритании обнаружили, что различия в ряде факторов сердечно-сосудистого риска могут быть заметны за три десятилетия до инфаркта, инсульта или другого сердечно-сосудистого события. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Данные более чем 100 тысяч участников

Учёные проанализировали информацию о более чем 100 тысячах людей, собранную в ходе четырёх популяционных исследований в США, Норвегии и Великобритании в 1985–2019 годах. Они изучали динамику артериального давления, диабета, индекса массы тела, функции почек, физической активности и показателей крови у людей, у которых впоследствии произошло сердечно-сосудистое событие, и у участников без таких событий.

Систолическое артериальное давление у людей, у которых впоследствии развилось сердечно-сосудистое заболевание, было выше уже за 30 лет до события — примерно на 4 мм рт. ст. Ближе к событию разница возрастала до 7 мм рт. ст. У более молодых женщин показатели давления были ниже, чем у мужчин того же возраста, однако примерно после 65 лет эта тенденция менялась.

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Различия по возрасту и биомаркерам

Люди, у которых сердечно-сосудистое событие произошло в более молодом возрасте, чаще имели диабет и более высокий индекс массы тела ещё за десятилетия до него. Исследователи также зафиксировали ранние различия в биомаркерах крови. В частности, изменения уровня белка NT-proBNP, используемого для мониторинга сердечной недостаточности, были заметны за 10 лет до события.

Авторы работы отметили, что отслеживание динамики традиционных и нетрадиционных факторов риска может помочь точнее оценивать вероятность тяжёлых сердечно-сосудистых событий. Исследование не анализировало возможные различия траекторий факторов риска и биомаркеров между этническими группами.

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