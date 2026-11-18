Исследователи из Утрехта, Лейдена и Мюнхена установили, что одно из необходимых условий сверхпроводимости — образование пар электронов — может сохраняться при комнатной температуре. Результаты работы, опубликованной в журнале Science, открывают новое направление поиска материалов, способных проводить ток без электрического сопротивления, сообщает ScienceDaily.

Пары без сверхпроводимости

Для сверхпроводимости электроны должны объединиться в так называемые куперовские пары и двигаться согласованно, находясь в общем квантовом состоянии. Именно такая коллективная согласованность, известная как фазовая когерентность, позволяет току проходить через материал без сопротивления.

В обычных сверхпроводниках формирование пар и их согласованное поведение возникают при одной и той же температуре. В высокотемпературных сверхпроводниках, напротив, электроны могут образовывать пары при температурах, значительно превышающих температуру, при которой материал становится сверхпроводящим. Учёные выяснили, что эти пары могут оставаться стабильными даже при комнатной температуре.

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Ключевое препятствие

Авторы работы предполагают, что главным ограничением для сверхпроводимости при более высоких температурах может быть не образование электронных пар, а способность этих пар координировать своё квантовое поведение. Без фазовой когерентности пары существуют, однако материал не демонстрирует сверхпроводящих свойств.

Исследование стало возможным благодаря оборудованию, которое команда разработала для разделения тока, проходящего через отдельные электроны, и тока, переносимого электронными парами. Это позволило отдельно проследить момент образования пар и их поведение в материале.

Работа не означает, что сверхпроводимость при комнатной температуре уже достигнута. В то же время она свидетельствует, что электронные пары могут сохраняться без экстремального охлаждения. Один из руководителей исследования Ингмар Сварт планирует и далее изучать механизмы фазовой когерентности.

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