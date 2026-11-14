Учёные Исследовательской детской больницы Святого Иуды и Колумбийского университета обнаружили во вторичной моторной коре мозга мышей ранее неизвестную карту участков, связанных с различными частями тела. Для этого команда использовала высокоскоростную оптическую визуализацию мозга. О результатах, опубликованных в журнале Nature Communications, сообщает News-Medical.

Активность в состоянии покоя

Исследователи сначала изучали основные участки мозга, управляющие движениями. В периоды покоя они зафиксировали сильные колебания активности в сенсорных зонах. Активность каждой такой зоны синхронизировалась с небольшим участком вторичной моторной коры, также называемой M2.

Когда учёные сопоставили эти участки M2, они образовали карту частей тела. Дальнейшее исследование активности нейронов в этих субрегионах подтвердило, что их активация зависела от того, какую именно часть тела использовало животное.

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Реакция на различные движения

Сравнение паттернов активности при различных движениях показало, что вторичная моторная кора сильнее активируется во время сложных скоординированных действий, в которых задействованы несколько частей тела. При простых движениях её участие было кратковременным, тогда как при более сложных — более длительным.

Глава отдела наук о визуализации Исследовательской детской больницы Святого Иуды Элизабет Хиллман отметила, что непрерывное наблюдение за активностью всего мозга позволило выявить связи между несколькими зонами, которые предыдущие подходы могли не показать. По её словам, метод позволяет видеть, как мозг контролирует движения в реальном времени, и потенциально исследовать нарушения этой системы при неврологических заболеваниях или травмах мозга.

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