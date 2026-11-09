Исследователи установили, что белок Miro1 может быть вовлечён в развитие инсулинорезистентности — ключевого признака диабета 2 типа. Более высокий уровень этого белка выявили в скелетных мышцах людей с этим заболеванием. О результатах исследования, опубликованного в Nature Communications, сообщает ScienceDaily.

Белок на мембране митохондрий

Miro1, или Mitochondrial Rho GTPase1, находится на внешней мембране митохондрий — клеточных структур, вырабатывающих энергию. Учёные исследовали его в лабораторных клетках, доклинических моделях и с участием людей с диабетом 2 типа. Результаты показали, что накопление Miro1 ухудшало реакцию мышц на инсулин.

В доклинических моделях удаление этого белка восстанавливало ответ мышечной ткани на инсулин. По мнению авторов, это свидетельствует о непосредственном вкладе Miro1 в нарушение чувствительности к инсулину.

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Влияние аэробных упражнений

Отдельно команда провела рандомизированное контролируемое исследование с участием людей с ожирением и диабетом 2 типа. Участников, выполнявших аэробные упражнения, сравнивали с группой, получавшей стандартную медицинскую помощь.

В группе физической активности уровень Miro1 в мышцах снизился. Эти изменения сопровождались улучшением чувствительности к инсулину и способности мышц вырабатывать энергию. Авторы предполагают, что уменьшение количества этого белка может быть одним из механизмов, благодаря которым физическая активность улучшает реакцию организма на инсулин.

Перспектива для лечения

Старший автор работы Джон П. Кирван отметил, что исследование определяет Miro1 как потенциальную терапевтическую мишень. В то же время безопасность и эффективность непосредственного воздействия на этот белок для лечения людей с диабетом 2 типа ещё необходимо установить. Восстановление ответа на инсулин пока продемонстрировали только в доклинических моделях, тогда как у людей исследователи зафиксировали снижение уровня Miro1 после упражнений вместе с улучшением чувствительности к инсулину.

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